На Львівщині легковик зіткнувся із вантажівкою: є жертви
11:54, 09 серпня 2011Львів
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Загинуло двоє осіб
Львів. 9 серпня. УНІАН. У Львівській області в ДТП загинуло двоє осіб. Інцидент стався 8 серпня о 5.20 на автодорозі біля села Дуб’є Бродівського району.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, у ДТП потрапив вантажний автомобіль МАЗ, яким керував 41-річний житель смт Ємільчино Житомирської області, та автомобіль ВАЗ-21099 під керуванням 28-річного жителя Золочева.
У результаті ДТП водій автомобіля ВАЗу та його пасажир, 36-річний житель Золочева, від отриманих травм загинули на місці аварії.
За фактом ДТП триває слідство.
Фото з місця ДТП
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