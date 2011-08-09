На Львівщині легковик зіткнувся із вантажівкою: є жертви

Львів. 9 серпня. УНІАН. У Львівській області в ДТП загинуло двоє осіб. Інцидент стався 8 серпня о 5.20 на автодорозі біля села Дуб’є Бродівського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, у ДТП потрапив вантажний автомобіль МАЗ, яким керував 41-річний житель смт Ємільчино Житомирської області, та автомобіль ВАЗ-21099 під керуванням 28-річного жителя Золочева.



У результаті ДТП водій автомобіля ВАЗу та його пасажир, 36-річний житель Золочева, від отриманих травм загинули на місці аварії.



За фактом ДТП триває слідство.