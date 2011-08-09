На Львівщині горів рейсовий автобус
12:34, 09 серпня 2011Львів
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Знищено моторний відсік
Львів. 9 серпня. УНІАН. У Львівській області загорівся маршрутний автобус сполученням Львів – Боложенів. Інцидент стався 8 серпня в селі Цеперів Кам’янка-Бузького району в маршрутному автобусі «Еталон-БАЗ».
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.
Вогнем знищено салон, моторний відсік та пошкоджено лакофарбове покриття.
Врятовано автобус та майна на 40 тис. грн.
Ймовірна причина пожежі – коротке замикання в електромережі.
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