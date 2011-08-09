У Львові пройде єдина в Україні школа перфомансу

Львів. 9 серпня. УНІАН. Із 1 по 4 вересня у Львові відбудеться найбільший український фестиваль перфомансу "Дні мистецтва перфоманс у Львові. Школа перфомансу" під кураторством відомого польського перформера Януша Балдиґи та перфомера з Ізраїлю Тамар Рабан. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мистецького центру «Дзига».

Навчання у «школі перфомансу» буде безкоштовним. Проводитимуть заняття Януш Балдиґа, Вальдемар Татарчук і Тамар Рабан.

«Школа перфомансу» проходитиме у Палаці мистецтв. Заняття триватимуть щодня із 10.00 до 14.00. Після занять, учасники «Школи» та всі охочі зможуть споглядати перфоманси майстрів з України, Росії, Польщі та Ізраїлю: Яаків Хейфец, Бені Корі та Кінерет Макс, Йоанна Оґроднік, Сильвестр Пясецькі, Міхал Диаковскі, Александр Шабуров, В`ячеслав Мізін (арт-група «Сініє носи»), Влодко Кауфман, Мирослав Вайда, Володимир Топій та Василь Бажай.

Після завершення «школи» учасники, в яких народились ідеї, матимуть змогу їх запрезентувати.

Влодко Кауфман, куратор галереї «Дзиґа»: «В нашій країні немає усталеного відношення до мистецтва перфоманс у художників, які займаються сучасним мистецтвом. У більшості випадків перфоманс фігурує як деталь, складова частина в сучасному театрі чи сучасній пластиці, contemporary dance або соціально-політичних акціях чи проектах. Перфоманс - це фундаментальний жанр у світовому contemporary мистецтві, потужний комунікатор сучасних арт-технологій. Брак володіння ним відкидає нас від актуального загальнокультурного контексту. Цей фестиваль допоможе подолати прогалини у сучасному мистецтві України».

Для реєстрації у «школі перфомансу» необхідно до 20 серпня надіслати заповнену анкету на адресу dzygainfo@gmail.com. Анкети можна знайти на сторінці «Школи».