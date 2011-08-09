В економіку Львівщини надійшло $1324,6 млн. інвестицій

Львів. 9 серпня. УНІАН. На 1 липня від іноземних інвесторів в економіку Львівської області надійшло 1324,6 млн. дол. США інвестицій. З них 1068,6 млн. дол. США залучено за останні 4,5 роки. Про це повідомило управління інвестиційної політики головного управління економіки та інвестицій Львівської ОДА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Впродовж першого півріччя 2011 року внесено 49,3 млн. дол. США, що на 22% більше ніж за відповідний період 2010 року. У вигляді грошових внесків надійшло 84% або 41,4 млн.дол.США.

Вцілому, з урахуванням переоцінки, втрат і курсової різниці за І півріччя 2011 року відбувся абсолютний приріст сукупного обсягу іноземного капіталу на 76,4 млн.дол.США або на 6,1%.

Лідерами серед країн-інвесторів, станом на 1 липня 2011 року є: Польща – 349,9 млн.дол.США або 26.4 % від загального обсягу інвестицій, Австрiя - 218,2 млн.дол.США або 16.5 %, Кiпр – 159,9 млн.дол.США або 12.1 %, Велика Британія - 109,9 млн.дол.США або 8.3 %, Нiмеччина – 97,1 млн.дол.США або 7.3 %, Данiя – 79,0 млн.дол.США або 7.1 %, США – 73,8 млн.дол.США або 5.6 %, Швейцарiя – 57,9 млн.дол.США або 4.4 %.

Найбільше іноземного капіталу впродовж І півріччя 2011 року поступило у такі підприємства міст та районів області: м.Львів – 23,4 млн.дол.США або 47,4% від загальної кількості інвестицій залучених впродовж І півріччя 2011 року, м.Дрогобич – 8,8 млн.дол.США або 17,9%, м.Трускавець – 3,7 млн.дол.США або 7,5%, Пустомитівський р-н – 3,1 млн.дол.США або 6,3%, м.Самбір – 2,8 млн.дол.США або 5,7%, м.Новий Розділ – 1,6 млн.дол.США або 3,3%, Стрийський р-н – 1,6 млн.дол.США або 3,3%, м.Стрий – 1,5 млн.дол.США або 3,0%, Сокальський р-н – 1,3 млн.дол.США або 2,6%.