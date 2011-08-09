На Львівщині оголошено штормове попередження

Львів. 9 серпня. УНІАН. Сьогодні по всій території Львівщини, вдень місцями сильні дощі, в Карпатах та Передкарпатті вночі та вранці подекуди дуже сильні дощі. Грози, місцями град, шквали 17 – 22 м/с. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі МНС України у Львівській області.

Вніч 9 серпня та впродовж 9-10 серпня на ріках басейну Сяну, Дністра очікується підйом рівнів води на 0,5 – 1,5 м, місцями до 2 м над поточними. При дуже сильних дощах можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах загроза утворення селей.

В області хмарна погода з проясненнями. Вітер північно-західний 7 – 12 м/с, подекуди шквали 17 – 22 м/с. Температура повітря вночі 12 – 17º тепла, вдень 18 – 23º тепла.