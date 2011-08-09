У Львові підпалили авто Subaru

Львів. 9 серпня. УНІАН. 9 серпня о 02.45 надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на вул. Кавалерідзе, 23 в автомобілі «Subaru Forester». Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.

За повідомленням рятувальників, вогнем пошкоджено салон автомобіля. Завдано збитків на 40 тис. грн. Врятовано три автомобілі на 240 тис. грн.

«Ймовірна причина пожежі – занесення стороннього джерела запалювання ззовні невстановленою особою», – йдеться у повідомленні.

Обставини інциденту з’ясовуються.