У Львові з початку року в ДТП загинуло 14 осіб

Львів. 9 серпня. УНІАН. У Львові з початку року було скоєно 394 ДТП, у яких загинуло 14 осіб, травмовано – 465. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Окрім цього, у Львові визначено 18 місць концентрації ДТП, тобто аварійно небезпечних ділянок дороги, де усі без винятку учасники дорожнього руху повинні бути максимально обережними.

Поблизу таких місць, за ініціативою Державтоінспекції міста Львова, встановлено попереджувальні дорожні знаки 1.39 «Інша небезпека (аварійно небезпечна ділянка)» - це знак трикутної форми з червоною облямівкою у середині із знаком оклику. Табличка, під знаком, вказує довжину небезпечної ділянки.

Працівники Державтоінспекції міста Львова звертаються до учасників дорожнього руху із проханням: «Якщо ви побачили вищезазначений дорожній знак, не нехтуйте правилами дорожнього руху і будьте максимально обережними!».

На замітку усім учасникам дорожнього руху: 6 місць концентрації ДТП, де протягом 2008-2010 року сталось 10 і більше ДТП з потерпілими: пр. Чер. Калини – вул. Сихівська; вул. Любінська – вул. Виговського; вул. Липинського – вул. Промислова; вул. Шевченка, 128 – 140; вул. Наукова, 29, 62 -64; вул. Наукова – вул. Стрийська.