45% дітей виховуються у дитсадках

Львів. 9 серпня. УНІАН. Понад 57 тисяч дітей дошкільного віку виховуються у дошкільних навчальних закладах Львівщини. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Позитивною динамікою розвитку дошкільної освіти, зокрема мережі дошкільних навчальних закладів, освітяни області зустрічають 20-у річницю Незалежності України та новий навчальний рік. Вживаються заходи щодо виконання Закону України «Про дошкільну освіту» - забезпечення маленьких громадян України дошкільною освітою.

Цьогоріч більше 57 тисяч дітей (45%) дошкільного віку виховуються у дошкільних навчальних закладах області в тому числі дітей 5-річного віку - 92%.



У першому півріччі 2011 року кількість дошкільних навчальних закладів та навчально-виховних комплексів збільшилася на 58.



Традиційно до початку нового навчального року відкриваються дошкільні навчальні заклади. Так, 1 серпня, відкрито дошкільний навчальний у селі Хмільно Радехівського району, передбачено також відкриття дошкільних навчальних закладів у селах Новий Милятин Буського району, Батятичі Кам’янка-Бузького району, Зимна Вода Пустомитівського району та у м.Львові (приватний).