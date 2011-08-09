Львівські прикордонники затримали псевдодипломата

Львів. 9 серпня. УНІАН. У пункті пропуску «Шегині» прикордонники Мостиського загону виявили дипломатичний паспортний документ із ознаками підробки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

З України в Польщу слідував транспортний засіб марки "Мерседес" під керуванням 40-річної громадянки ФРН, яка повідомила, що в автомобілі знаходиться дипломат Республіки Ліберії та попросила їх скерувати на "дипломатичну смугу руху".

Прибувши до лінії "Стоп" прикордонному наряду на паспортний контроль було надано два документи громадян Німеччини, що слідували в цьому автомобілі, та дипломатичний паспорт 48-річного громадянина Республіки Ліберії.

Під час проведення перевірки паспортного документа у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо його дійсності.

З метою з’ясування обставин підозрюваного було запрошено в кімнату старшого прикордонних нарядів в пункті пропуску для проведення співбесіди та здійснення комісійного дослідження паспортного документа за допомогою приладів поглибленого вивчення документів. У результаті дослідження паспортного документу встановлено, що він містить ознаки часткової підробки сторінки з установчими даними, зокрема заміни фотокартки та ін.

Як з’ясували прикордонники псевдо дипломатом був громадянин Німеччини, який використав підроблений паспортний документ для переваг при перетині державного кордону як дипломатична особа.

Наразі він затриманий за ознаками правопорушення передбаченого ч.1ст.204-1 КупАП, а його подальшу долю буде вирішувати суд.