Оперативники СБУ зловили поляка-контрабандиста

Львів. 9 серпня. УНІАН. Оперативники СБУ поблизу митного поста „Рава-Руська” Львівської митниці у 39-річного громадянина Республіки Польща вилучили контрабанду трамадолу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

Серед особистих речей затриманого правоохоронці виявили 250 таблеток трамадолу.

Поляк контрабандним способом з приховуванням від митного контролю перемістив через митний кордон України з метою збуту на території Львівщини.

Стосовно контрабандиста порушило кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у великих розмірах), ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення чи збут наркотичних засобів їх аналогів або прекурсорів у великих розмірах) ККУ. За ці злочини передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років із конфіскацією майна та наркотичних засобів, що були предметом контрабанди.

На даний час щодо затриманого зловмисника судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство у справі триває.