У Великих Мостах готують собак до Євро-2012

Львів. 9 серпня. УНІАН. У Львівській області Великомостівський кінологічний навчальний центр в межах підготовки до Євро-2012 почав готувати більше службових собак. Про це заявив заступник начальника циклу кінологічної підготовки Ростислав Сащук.

За словами фахівця, собак направляють для посилення пунктів пропуску, через які, як прогнозують, буде найбільший рух учасників і гостей чемпіонату Європи з футболу. «Маємо достатньо службових собак, які виконуватимуть поставлені перед ними завдання», – зазначає Ростислав Кащук.

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