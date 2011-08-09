У Польщі затримано наркодилера з Львівщини

Львів. 9 серпня. УНІАН. У Польщі правоохоронці затримали наркодилера з України. Чоловіка підозрюють у вирощуванні та торгівлі дурманом. Днями злочинця передали львівським правоохоронцям.

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, затриманий - громадянин України, мешканець Старосамбірського району.

Зловмисника розшукували впродовж двох років за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотиків, а саме - збут та вирощування наркотичних рослин.

На кордоні затриманого передали українським правоохоронцям.

Начальник відділу Укрбюро Інтерполу ГУ МВС України у Львівській області підполковник міліції Данило Шевчук розповідає: «Цей факт є одним з прикладів плідної співпраці українських правоохоронців з польськими колегами, що особливо є актуальним напередодні Євро-2012».