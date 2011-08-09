У Дрогобичі пройде парад вишиванок

Львів. 9 серпня. УНІАН. 24 серпня у Дрогобичі Львівської області під час віче на площі Ринок заплановано розгорнути полотно 20-метрового синьо-жовтого прапора, який символізуватиме вік Української держави. Про це УНІАН повідомив секретар Дрогобицької міської ради Тарас Метик.

Прапор спеціально пошиють до цієї знаменної дати. Після урочистого освячення прапор буде передано на зберігання до музею «Дрогобиччина».

Окрім цього, як зазначив Тарас Метик, цього дня усі дрогобичани мають прийти на віче у вишиванках. Заплановано, що вулицями Дрогобича пройде парад вишиванок.