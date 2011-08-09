На річці Стрий збудують міні-ГЕС

Львів. 9 серпня. УНІАН. Голова Дрогобицької РДА Львівської області Михайло Сендак зустрівся з представниками фірми «Балфорд Україна», яка розпочала реалізацію в районі інвестиційного проекту малої гідроелектростанції (ГЕС) на р. Стрий в с. Довге Гірське потужністю від 2,5 до 5 МВт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дрогобицької РДА.

Спорудження гідроелектростанції в межах впровадження альтернативної енергетики буде відбуватися на об’єктах незавершеного будівництва ГЕС, розпочатого у радянські часи. Вартість проекту складає 12 млн. євро.

На відміну від попереднього проекту, де планувалося затоплення значної частини гірської зони району, нинішній передбачає суттєве зменшення зони затоплення, яке практично не зачепить навколишніх населених пунктів.

Натомість, має захистити їх від паводків, забезпечити місцевих жителів певною кількістю робочих місць (близько 100). Також, планується будівництво під'їзних доріг, що є дуже важливим для цього віддаленого гірського села.