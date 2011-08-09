Львівські лучники здобули 5 медалей на Кубку світу

Львів. 9 серпня. УНІАН. 6 серпня у м. Огден (США) завершилися змагання на Кубок світу зі стрільби з лука, на яких змагалися понад 200 спортсменів з 30 країн. У складі національної команди України Львівщину представляло п’ятеро майстрів стрільби з лука, які у підсумку здобули п’ять медалей різного ґатунку. Про це повідомила заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту Львівської ОДА Оксана Вацеба.

Так, у фіналі жіночої командної першості перемогу здобули львів’янки Катерина Палеха та Катерина Яворська, які спільно з харків’янкою Ніною Мильченко у фінальній зустрічі перемогли збірну Індії з рахунком 213 -210.

У фіналі чоловічої командної першості «бронзу» вибороли львів’яни Маркіян Івашко та Дмитро Грачов, які разом з харків’янином Віктором Рубаном також перемогли збірну Індії з рахунком 222 -218.

У чоловічому фіналі в індивідуальній першості львів’янин Дмитро Грачов здобув «срібло», а у командному міксі (змагання змішаних пар) український дует у складі львів’янина Дмитра Грачова та харків’янки Ніни Мильченко став бронзовим призером змагань.