До Євро-2012 відремонтують 167 залізничних вокзалів

Львів. 9 серпня. УНІАН. В Україні до проведення Євро-2012 обіцяють відремонтувати 167 залізничних вокзалів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

Будівельні служби залізниць України ремонтують вокзальні комплекси та пасажирські платформи. Наразі тривають роботи на 64 вокзалах і 42 платформах. Серед об’єктів – станції Донецьк, Львів, Красноград, Павлоград, Фастів, Жмеринка, Козятин.

За 7 місяців виконано робіт з ремонту вокзалів на 111,5 млн. грн., і відреконструйовано пасажирських платформ на майже 18 млн. грн.

Загалом у 2011 році передбачається здійснити ремонтні роботи на 167 вокзалах і реконструювати 105 платформ на 214,8 млн. грн.