На Львівщині хочуть збудувати сміттєпереробний завод

13:29, 11 серпня 2011
Львів
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Будуватимуть в Дрогобицькому районі

Львів. 11 серпня. УНІАН. 10 серпня голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк провів виїзну  нараду в м. Дрогобичі  з питань реалізації проекту «Технологічні можливості утилізації твердих побутових відходів у регіоні».

Як повідомили УНІАН у Львівській ОДА, на нараді також були присутні начальник головного управління  житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації Ігор Цейтлін,  начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області Мирослав Хом’як, міські голови міст Дрогобича, Борислава, Трускавця, Стебника, Самбора та Стрия та інші.

У рамках наради відбулася презентація проекту «Технологічні можливості утилізації твердих побутових відходів у регіоні». Згідно з даним проектом, в Дрогобицькому районі заплановано  будівництво регіонального сміттєпереробного заводу. Завод буде приймати сміття з міст Дрогобича, Стрия, Самбора, Трускавця, Стебника, Борислава та Східниці, а також Дрогобицького, Стрийського та Самбірського районів.

Під час обговорення проекту, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк зазначив, що важливим моментом  в будівництві сміттєпереробного заводу  є те, що іспанська фірма має намір споруджувати цей завод за кошти світової спільноти.

«На будівництво заводу не буде залучено державних коштів і населення не буде платити додаткових коштів за утилізацію відходів – сказав Михайло Цимбалюк.

Голова Львівської ОДА доручив керівництву Дрогобицького району та органам місцевої влади посприяти у пришвидшенні вироблення проектно-кошторисної та ін. документації. Потенційний інвестор декларує готовність побудувати завод за 1,5 року.

Михайло Цимбалюк також доручив провести паспортизацію усіх сміттєзвалищ області, оскільки станом на сьогодні паспортизована лише частина.

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