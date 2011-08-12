На Львівщині завершують протипаводкові роботи на р. Дністер

Львів. 12 серпня. УНІАН. У Львівській області завершують будівництво протипаводкового об’єкту на р. Дністер біля с. Чайковичі. Даний об’єкт в Самбірському районі оглянув голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час робочого візиту в район. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Голова Львівської ОДА оглянув ІІІ та ІІ черги об’єкту «Акумуляція паводкового стоку на правобережному заплаві річки Дністер біля с. Чайковичі». На сьогодні, роботи із будівництва цього об’єкту уже перебувають на стадії завершення.

Нагадаємо, першочерговими заходами у реалізації Державної цільової програми комплексного протипаводкового захисту в басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету є проведення комплексу робіт з будівництва 3-х акумулюючих ємкостей "Чайковичі" (55 млн. м куб), "Мости" (57 млн.м куб), "Тершаків" (50 млн.м куб) для трансформації паводкового стоку р. Дністер, загальним об’ємом 162 млн.м куб.

Це дасть можливість понизити рівень води в розрахунковому створі (впадіння р. Бистриця у р. Дністер) на 2,21 м і покращить умови його проходження на території Самбірського, Миколаївського, Городоцького, Жидачівського районів, захистить 30 тис. га території, 25 населених пунктів, в яких проживає 36 тис. чоловік, а також позитивно вплинути на проходження паводків у сусідніх, нижче розташованих по течії, областях.