Офіційний курс валют на 12 серпня

Дані Нацбанку

Львів. 12 серпня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.1000 (на 11 серпня –797.0800). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1127.3385 (на 11 серпня – 1145.1648) 10 RUB – 2.7097 (на 11 серпня – 2.7198) 100 PLN – 269.9630 (на 11 серпня – 279.2676).

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