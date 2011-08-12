Офіційний курс валют на 12 серпня
09:19, 12 серпня 2011Львів
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Дані Нацбанку
Львів. 12 серпня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.1000 (на 11 серпня –797.0800). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку.
Також 100 EUR – 1127.3385 (на 11 серпня – 1145.1648)
10 RUB – 2.7097 (на 11 серпня – 2.7198)
100 PLN – 269.9630 (на 11 серпня – 279.2676).
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