Співробітники ДАІ Львівщини викрили 297 злочинів

Львів. 12 серпня. УНІАН. За сім місяців цього року співробітники ДАІ Львівської області розкрили 297 злочинів (291 – у 2010 році) загальнокримінальної спрямованості. Крім того, з початку року вони виявили 169 (461 - у 2010 році) фактів використання підроблених документів, пов’язаних із використанням транспортних засобів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Згідно зі статистичних даних, за 7 місяців 2011 року вже притягнуто до кримінальної відповідальності за матеріалами затримань працівниками ДАІ – 69 осіб (59 – у 2010році) відповідно до ст. 358 КК України (за підробку документів).