Цимбалюк оглянув реконструкцію Привокзальної площі

Львів. 12 серпня. УНІАН. 12 серпня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк оглянув територію Привокзальної площі, реконструкція якої проводиться в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Михайло Цимбалюк дав конкретні вказівки щодо упорядкування території, зокрема облаштування тротуарів, упорядкування стихійної торгівлі, вирішення транспортних питань, а також приведення до ладу адміністративних приміщень, які належать залізниці та місту.

Зокрема голова Львівської ОДА доручив заступнику голови Володимиру Губицькому спільно із представниками Регіонального управління Фонду Держмайна у Львівській області, Львівської міської ради та Львівської залізниці вирішити питання із діючою стоянкою і будівництвом на її місці тимчасового автовокзалу. Михайло Цимбалюк також повідомив, що приблизно за 2 тижні проведе наступну виїзну нараду і особисто проконтролює хід виконання доручених робіт.

Окремо голова Львівської ОДА доручив першому заступнику міського голови Львова Олегу Синютці вирішити усі проблемні питання із підприємцями-власниками або орендарями МАФів, частина з яких не хочуть переходити на нове місце торгівлі.

Михайло Цимбалюк також оглянув архітектурні роботи фасадів головного залізничного вокзалу «Львів», які проводить Львівська залізниця. Зокрема уже встановлені пандуси, частина тротуарної плитки, будується автостоянка тощо. Усі роботи погоджені усіма дозвільними службами та управлінням архітектури зокрема. Попередньо облаштування території повинно бути завершено до 1 листопада 2011 р.

Голова Львівської облдержадміністрації також доручив пришвидшити темпи виконання робіт на території Львівської дирекції УДППЗ «Укрпошта» та ВАТ «Львівський локомотиворемонтний завод». Згідно із планом виконання робіт, приміщення повинні бути приведені до належного вигляду, а частина з них повинні бути знесені.