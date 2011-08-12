Привокзальна площа – це обличчя Львова, - Цимбалюк

Львів. 12 серпня. УНІАН. Привокзальна площа залізничного вокзалу «Львів» - це одне із облич міста, тому територія повинна мати належний вигляд, проте старовинне архітектурне обличчя міста також буде збережено. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк підсумовуючи виїзну нараду щодо реконструкції Привокзальної площі.

Михайло Цимбалюк наголосив, що Львівською міською радою не досягнуто згоди із частиною власників нерухомого майна щодо перенесення існуючих споруд на запропоновані ділянки і доручив це питання вирішити спільно у найкоротші терміни.

Також Михайло Цимбалюк додав, що на проведення даних робіт залучені кошти із багатьох джерел, але левова частка робіт фінансується із Державного бюджету Україну. Реконструкція привокзальної території залізничного вокзалу «Львів» буде продовжена наступного року.

Нагадаємо, що реконструкція Привокзальної площі здійснюється відповідно до доручення віце-прем’єр-міністра України – міністра інфраструктури України Бориса Колеснікова від 23 грудня 2010 року та розпорядження голови Львівської облдержадміністрації «Про створення робочої групи з питань реконструкції привокзальної території залізничного вокзалу «Львів» від 1 лютого 2011 року.

Львівською міською радою розроблено проект впорядкування і реконструкції привокзальної площі та вулиць Чернівецької та Городоцької, вартість якого становить 29 мільйонів гривень. Проте, як наголосив голова облдержадміністрації Михайло Цимбалюк, вартість робіт, які виконуватимуться у відповідності до проекту, постійно перебуває у режимі робочого уточнення у відповідності до необхідності виконання тих чи інших робіт.

ВАТ «Локомотиворемонтний завод» розпочав роботи з ремонту фасадів, заміни огородження та впорядкування території, проте Михайло Цимбалюк доручив пришвидшити темпи та якість виконання робіт, які поки що проводяться неналежним чином.

Львівською залізницею проводиться капітальний ремонт сходів виходу на пасажирський перон Західної сторони та облаштовується благоустрій території, тротуарів, зокрема перед головною будівлею вокзалу; капітальний ремонт перонів, впорядкування об’єктів інформаційно-обчислювального центру, а також розпочато внутрішній ремонт приміщень для пасажирів вокзалу станції Львів.