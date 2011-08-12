На Львівщині буде велоестафета «Спорт для всіх єднає Україну»

Львів. 12 серпня. УНІАН. З ініціативи Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” та підтримки Державної служби молоді та спорту України сьомий рік поспіль проводиться Всеукраїнська велоестафета „Спорт для всіх єднає Україну”. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Велоестафета охоплює усі регіони України та проходить за трьома маршрутами одночасно (західний, східний та південний) з фінішем у столиці України.

Західний напрямок велоестафети пролягатиме через Чернівецьку, Івано-Франківську, Закарпатську, Львівську, Волинську, Рівненську, Житомирську та Київську області.

Фініш велоестафети заплановано на майдані Незалежності у м. Києві 10 вересня 2011 року в день відзначення професійного свята – Дня фізичної культури і спорту.

На останньому етапі велоестафети колона буде налічувати понад 300 учасників з усіх областей України до яких можуть долучитися усі бажаючі велоаматори та любителі спорту.

У всіх населених пунктах, через які проходитиме маршрут заходу, учасників естафети урочисто вітатимуть місцеві жителі, прихильники здорового способу життя, представники влади, видатні українські спортсмени.

Спортсмени-велосипедисти Львівщини долучаться до участі у Всеукраїнській велоестафеті 5 вересня після завершення закарпатського етапу.

Урочисту зустріч учасників велопробігу у м. Львові заплановано на 5 вересня на площі біля пам'ятника І.Франку з 19.00 до 20.00.