Водій на «Запорожці» збив двох дівчат-пішоходів

Львів. 12 серпня. УНІАН. У Львові на площі Святого Юра 45-річний водій автомобіля ЗАЗ-110307 збив двох пішоходів, 17-річну жительку міста Жовкви та 18-річну жительку села Солошин Жовківського району.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Унаслідок ДТП дівчата отримали тілесні ушкодження.

За фактом ДТП зараз триває перевірка.