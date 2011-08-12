Водій на «Запорожці» збив двох дівчат-пішоходів
15:15, 12 серпня 2011Львів
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Ведеться слідство
Львів. 12 серпня. УНІАН. У Львові на площі Святого Юра 45-річний водій автомобіля ЗАЗ-110307 збив двох пішоходів, 17-річну жительку міста Жовкви та 18-річну жительку села Солошин Жовківського району.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Унаслідок ДТП дівчата отримали тілесні ушкодження.
За фактом ДТП зараз триває перевірка.
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