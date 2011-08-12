Цимбалюку доповіли про підсумки вступної кампанії

Львів. 12 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк 12 серпня провів робочу зустріч із своїм радником з питань молодіжної політики та освіти Анатолієм Ігнатовичем.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Під час зустрічі обговорювались питання стажування студентів у обласній державній адміністрації, підбиття підсумків вступної кампанії на Львівщині, шляхи розв’язання актуальних проблем молоді області.

Особливу увагу голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк приділив розв’язанню проблем осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах Львівської області. В ході зустрічі головою було підписане розпорядження про затвердження плану заходів щодо розв’язання актуальних проблем студентської молоді області на 2011-2012 роки, метою якого є сприяння вирішенню питань працевлаштування студентів та їх вторинної зайнятості, покращення соціального захисту молодих громадян області, забезпечення створення цілісної та ефективної стратегії розвитку студентського самоврядування тощо.

Анатолій Ігнатович доповів голові Львівської ОДА про підсумки вступної кампанії до вищих навчальних закладів на навчання за державним замовленням на Львівщині, а також про підготовку до реалізації програми стажування студентів, яка днями була рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як приклад для впровадження у обласних державних адміністраціях.