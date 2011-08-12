На стадіоні у Львові встановлюють котельню

Львів. 12 серпня. УНІАН. Будівельники львівської євроарени закінчують роботи з влаштування модульної котельні. Ця котельня буде обігрівати адміністративно-побутовий корпус, приміщення під пандусом і сходами, а також футбольне поле.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державного підприємства «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

«Модульну котельню привезли з Німеччини, вона є достатньо економічною, облаштована високоякісним обладнанням і функціонуватиме на газі», - зазначив директор з будівництва стадіону та об’єктів інфраструктури ДП «Західінфрапроект» Володимир Карпяк. Він також додав, що найближчі два тижні робітники здійснюватимуть пусконалагоджувальні роботи і після того котельня буде готовою до експлуатації.

Водночас тривають роботи з монтажу модульних електростанцій, готовність яких складає 40%, монтаж системи водопостачання (75%), а також систем опалення, які готові на 40%. Окрім того, на об’єкті вже завершилася реконструкція водогону, довжиною 1060 м. Фахівці виконали промивку та дезінфекцію труби, і наразі заповнюють новозбудовану ділянку водогону водою.