На Львівщині порушено 146 справ за невиплату зарплат

Львів. 12 серпня. УНІАН. У Львівській області з початку року в результаті перевірок у сфері додержання законодавства про оплату праці прокурорами порушено 146 кримінальних справ, з них 134 кримінальні справи скеровано до суду для розгляду по суті.

Про це під час міжвідомчої наради заявив прокурор Львівської області Віталій Ковбасюк.

Також, протягом попереднього та поточного років за результатами розгляду 1339 документів прокурорського реагування виплачено заборговану заробітну плату працівникам в сумі понад 142 млн. грн. та притягнуто до відповідальності 697 посадових осіб, з них 50 органів виконавчої влади, місцевого самоврядування і контролю.

Поряд із цим, в інтересах громадян прокурорами в суди подано 3945 заяв про стягнення нарахованої та не виплаченої їм заробітної плати на загальну суму 23,61 млн. грн., за результатами розгляду яких судові рішення на даний час вже реально виконанні на суму 13,145 млн. грн.

Водночас за інформацією прокуратури, на 3 серпня борг із зарплати в області склав 62,3 млн. грн.