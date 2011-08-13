Цимбалюк відвідав Східницю

Львів. 13 серпня. УНІАН. Голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк 12 серпня в рамках робочої поїздки у Дрогобицький район провів виїзну робочу нараду щодо розвитку смт. Східниця.

Участь у нараді взяли заступник голови Львівської облдержадміністрації Володимир Губицький, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади та міські голови міст Трускавця, Борислава та селищний голова Східниці.

Під час наради обговорювались питання про стан та перспективи розвитку селища, про його рекреаційний потенціал та про покращення інфраструктури Східниці.

Східницький селищний голова Іван Піляк доповів про стан та перспективи розвитку селища, зокрема про проблему встановлення меж міста. За підсумками обговорення цього питання, голова Львівської облдержадміністрації доручив голові Дрогобицької райдержадміністрації Михайлу Сендаку, керівнику Держкомзему у Львівській області Андрію Дідику, Бориславському міському голові Володимиру Фірману спільно із селищним головою розробити план заходів щодо зміни і встановлення меж Східниці.

Михайло Цимбалюк наголосив, що прилеглі території до Східниці після проведення із ними інформаційно-роз’яснювальної роботи із залученням депутатів облради із задоволенням погодяться на повернення містечку історичних меж.

Також голова Львівської облдержадміністрації доручив розробити пропозиції щодо вирішення питання надання ліцензії на дослідження та експлуатацію Східницького родовища мінеральних вод комунальному підприємству селищної ради.

Крім того, за дорученням голови Львівської ОДА буде завершено аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах, які пошкоджені внаслідок паводку 28 травня 2011 року на території Східницької селищної ради, а також розроблено Програму будівництва берегоукріплень річки Східничанки із залученням коштів бюджетів усіх рівнів. Михайло Цимбалюк доручив вивчити питання доцільності будівництва відпочинкового комплексу біля зсуву дорожнього полотна на автомобільній дорозі «Пісочне-Турка».

Голова Львівської облдержадміністрації наголосив, що проблема із зсувами грунту повинна бути вирішена восени цього року і доручив заступнику голови облдержадміністрації Володимиру Губицькому направити на місце зсуву будівельну інспекцію, яка б вирішила питання встановлення підпірної стіни.

Також Михайло Цимбалюк доручив місцевому керівництву спільно із ГУ МНС України у Львівській області до кінця 2012 року вирішити питання із продовженням будівництва на території Східниці пожежної частини, а спільно із ГУОЗ Львівської облдержадміністрації – питання придбання карети швидкої допомоги для відділення швидкої допомоги для селища. Ці заходи будуть вирішеними у рамках Програми Євро-2012.

«Усі ми спільними зусиллями повинні зробити усе від нас залежне, щоб люди із України та інших держав приїжджали у Східницю на відпочинок та оздоровлення. Основне завдання влади – створити належні умови для розвитку території та бізнесу і я побачив, що Східниця сьогодні демонструє те, як влада може ефективно працювати на місцях», - сказав за підсумками поїздки у Східницю голова Львівської облдержадміністрації Михайло Цимбалюк.