У гравця львівських «Карпат» вкрали «БМВ Х5»

Львів. 13 серпня. УНІАН. У 22-річного гравця ФК «Карпати» викрали автомобіль «БМВ Х5».

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, до Шевченківського райвідділу міліції із заявою про незаконне заволодіння його автомобілем «БМВ Х5» звернувся гравець ФК «Карпати».

Власник іномарки повідомив, що автомобіль вартістю 60 тисяч доларів США було викрадено з вулиці Щепова у Львові.