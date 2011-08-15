На Львівщині готуються до фестивалю «Олеський замок-2011»

Львівська область. 15 серпня. УНІАН. 27-28 серпня в смт. Олесько Львівської області відбудеться Другий мистецький етнофестиваль «Олеський замок 2011». Про це УНІАН повідомили у Буській РДА.

Етнофестиваль проходитиме біля підніжжя Олеського замку і розпочнеться 27 серпня о 15.00.

У програмі святкування заплановано виступи аматорських колективів Надбужжя та гостей фестивалю, виставка-продаж виробів народно-ужиткового мистецтва, культурно-мистецька презентація сільських та селищних рад.

Окрім цього, фестиваль завершиться святковим феєрверком.