Офіційний курс валют на 16 серпня

Дані Нацбанку

Львів. 16 серпня. УНІАН. На сьогодні Національний банк України встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 797.1000 (на 15 серпня – 797.1000). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Нацбанку. Також 100 EUR – 1140.5704 (на 15 серпня – 1135.8675) 10 RUB – 2.7622 (на 15 серпня – 2.7071) 100 PLN – 274.2877 (на 15 серпня – 273.5843).

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