У Львові за хабар судитимуть архітектора

Львів. 16 серпня. УНІАН. Прокуратуру Львівської області завершила розслідування кримінальної справи за обвинуваченням інженера технічного нагляду та головного архітектора проектів одного з державних підприємств за вимагання та одержання хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Встановлено, що вищезгадані особи вимагали та отримали хабар від одного з керівників підприємств в загальній сумі 200 000 грн. за підписання документів про прийняття виконаних робіт в приміщенні Генерального консульства однієї з іноземних держав у м. Львові.

На даний час, слідчим відділом прокуратури Львівської області кримінальну справу, порушену за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК України (в редакції 2001 року) з обвинувальним висновком направлено до суду.

Обвинуваченим обрано запобіжний захід - застава в сумі 50 000 грн. кожному.