Росіянин на «Мерседесі» збив пішохода і втік

Львів. 16 серпня. УНІАН. У Львівській області водій автомобіля з російськими номерами збив дівчину-пішохода та втік. Інцидент стався 12 серпня у місті Жидачеві на перехресті вулиць Грушевського - Січових Стрільців. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Водій сріблястого автомобіля марки «Мерседес» російської реєстрації, яким керував невідомий водій, наїхав на 21-річну дівчину-пішохода, місцеву жительку, після чого з місця аварії втік. Унаслідок автонаїзду дівчину із тілесними ушкодженнями було доставлено у Жидачівську лікарню.



У результаті проведених працівниками ДАІ оперативно-розшукових заходів, було затримано водія автомобіля «Мерседес-Бенц» (сріблястого кольору), 44-річного жителя Московської області (Російська Федерація), який підозрюється у скоєнні вищевказаної ДТП. Окрім того, при поверхневому огляді, на автомобілі було виявлено сліди пошкодження, характерні для ДТП.

Триває слідство.