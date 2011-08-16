Церква на Львівщині згоріла через блискавку

Львів. 16 серпня. УНІАН. У Львівській області дерев’яна церква XIX століття згоріла, за попередніми даними, через розряд блискавки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Львівській області.

Дерев’яна церква «Покрови Святої Богородиці» в с. Стремінь Сокальського району є пам’яткою архітектури XIX ст.

Ще до приїзду бійців МНС полум’я охопило церкву повністю. Пожежникам вдалося врятувати дерев’яну дзвіниця, яка знаходилася за декілька метрів від храму.

Збитки та причина пожежі наразі встановлюються. За попередньою версією спричинити лихо могла блискавка. З вогнем боролися більше 20 рятувальників та 8 спецмашин.

Як повідомляв УНІАН, 13 серпня у с. Стремінь Сокальського району в дерев’яній церкві «Покрови Святої Богородиці» виникла пожежа.