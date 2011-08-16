Викрито підприємство, яке не сплатило державі 13 млн. грн.

Львів. 16 серпня. УНІАН. Понад 13 млн. грн. недоотримав бюджет унаслідок діяльності організованої злочинної групи, яку викрила податкова міліція Львівщини. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із ЗМІ та громадськістю ДПА у Львівській області.

Досудове слідство у кримінальній справі стосовно злочинного угруповання, яке займалося фіктивним підприємництвом та пособництвом умисному ухиленню від сплати податків, провадив слідчий відділ податкової міліції ДПА у Львівській області. Зараз справу скеровано до суду.

З метою забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, накладено арешт на майно обвинувачених на 5 млн. грн. Двох учасників групи оголошено в розшук, та суд вже обрав для них міру запобіжного заходу - взяття під варту.

За умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах передбачено покарання - позбавлення волі до 10 років, за фіктивне підприємництво - позбавлення волі до 5 років. Міру покарання усім фігурантам справи визначить суд.