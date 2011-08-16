У Моршині відбудеться форум «Майбутнє будую сьогодні»

Львів. 16 серпня. УНІАН. 18-20 серпня в місті Моршині – с. Довге Львівської області проходитиме Форум молоді «Майбутнє будую сьогодні», метою якого є активізація громадського життя молоді Львівщини. Про це повідомив заступник начальника управління у справах сім’ї і молоді львівської ОДА Андрій Добрянський.

Організаторами заходу виступили управління у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА, управління з питань внутрішньої політики національностей та релігій Львівської ОДА, Стрийська єпархія УГКЦ та ЛОО ВМГО «Молодіжний центр працевлаштування».

Форум «Майбутнє будую сьогодні» дасть можливість учасникам подискутувати на актуальні теми, які хвилюють молодь, а саме на теми освіти, працевлаштування, ведення підприємницької діяльності, волонтерство. Молоді люди зустрінуться у неформальній обстановці із лідерами та експертами з даних питань, представниками державних структур та депутатським корпусом, науковцями та підприємцями, громадськими та політичними лідерами. Також під час форуму стартуватиме обласна акція «Молодь Львівщини за здоровий спосіб життя».

Форум буде відбуватися під відкритим небом в наметовому містечку, організатори забезпечують учасників харчуванням та проживанням. Доїзд учасників до Моршина здійснюється власним коштом.