У ДТП травмовано матір з шестирічним сином

Львів. 16 серпня. УНІАН. 15 серпня по телефону 102 від жителя міста Броди надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Броди-Заболотці біля села Пониковиця Бродівського району сталася ДТП і є потерпілі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області.

Як встановили співробітники ДАІ, на цій ділянці дороги відбулося зіткнення автомобіля ВАЗ-2103, яким керував 31-річний житель села Конюшків Бродівського району, та автомобіля ЗАЗ-110307, за кермом якого був 45-річний житель міста Броди.

Унаслідок ДТП троє пасажирів автомобіля ЗАЗ-110307, 30-річна жінка та її 6-річний син, а також 38-річна жінка – жителі міста Бродів отримали тілесні ушкодження.

Слідчі з’ясували, що зіткнення транспортних засобів відбулося після того, як водій автомобіля ВАЗ-2103, не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху.

Ведеться слідство.