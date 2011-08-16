Чоловік викрав камери відеоспостереження з фасаду банку

Львів. 16 серпня. УНІАН. Співробітники Стрийського міського відділення міліції затримали чоловіка, який викрадав у місті інтернет-кабелі з будинків, а також поцупив дві камери відеоспостереження. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Перша заява про викрадений кабель надійшла ще у квітні цього року. Згодом правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, який зізнався у скоєнні злочину і його відпустили під підписку про невиїзд. Однак на початку липня він викрав дві камери відеонагляду з фасаду місцевого банку.

«Цього чоловіка вже двічі умовно засуджували за грабіж і тілесні ушкодження. Він скоїв багато крадіжок і зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання», - зазначила оперуповноважений Карного розшуку Стрийського МВ Мар’ян Магомета.

Проти зловмисника порушили кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). За цей злочин чоловік може загриміти за грати на 5 років.