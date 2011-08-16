У Жовківській РДА визначили перелік довгобудів

Львівська область. 16 серпня. УНІАН. У Жовківському районі Львівщини визначено об’єкти незавершеного будівництва, які будуть лобіюватися місцевою владою з метою виділення коштів на добудову із Держбюджету. Таке рішення було досягнуто під час зустрічі першого заступника голови Жовківської РДА Юрія Демчишина з міським головою Жовкни, головами сільських рад Смерекова, Грибовичів, Мелехова, Мацошина, директором будівельної фірми «Жовква» та працівниками відділу економіки РДА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Жовківської РДА.

Зокрема серед об’єктів: Будівництво СШ №2 м. Жовква по вул. Львівській, будівництво школи в с. Малахів, будівництво Народного дому в с. Великі Грибовичі, будівництво Народного дому «Просвіта» с. Мацошин, реконструкція приміщення старої школи під дитячий дошкільний заклад в с. Смерекові та реконструкція будівлі по вул. Воїнів УПА під дитячий садок в м. Жовква.

Як повідомляв УНІАН, у Львівській ОДА має відбудеться селекторна нарада з головами РДА щодо об’єктів незавершеного будівництва. Голови районних державних адміністрацій повинні визначити 5 найнеобхідніших для добудови об’єктів у своєму районі. Окрім цього, голова повинен визначити перелік довгобудів, які з точки зору перспективи розвитку району, добудовувати недоцільно.