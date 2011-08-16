Цимбалюк завтра розкаже про підготовку до Євро-2012

Львів. 16 серпня. УНІАН. Завтра, 17 серпня, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк у Києві дасть прес-конференцію на тему: «Олімпійська надія-2022 і Євро-2012: шанс і можливості для Львівщини».

Захід відбудеться о 14.00 в медіа-холі інформаційного агентства "Українські національні новини" за адресою: вул. Б. Хмельницького, 17/52а (бізнес-центр "Леонардо").

Заплановано, що Михайло Цимбалюк розповість про перспективи для України у межах XI Міжнародного економічного форуму та підготовку Львівської області до Євро-2012.

УНН