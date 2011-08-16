У Львові на стадіоні завершують монтаж каркасу даху

Львів. 16 серпня. УНІАН. Будівельники львівської арени перейшли до завершального етапу покриття будівлі. На північно-західній частині об’єкту продовжуються роботи з встановлення металоконструкції даху.

Як повідомили УНІАН у ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові», конструкції виготовлені з надміцного матеріалу чеських та американських виробників і мають відповідні технічні характеристики.

«Металоконструкції надійшли наприкінці липня, з них будівельники зібрали перший блок, який наприкінці минулого тижня змонтували», - зазначив директор з будівництва стадіону та об’єктів інфраструктури ДП «Західінфрапроект» Володимир Карпяк. Він також додав, що до кінця серпня мають встановити ще чотири блоки північно-західної частини даху, а опісля фахівці монтуватимуть конструкції на останній південно-західній частині трибуни.

У процесі перекриття даху залучено близько 85 робітників. Усі роботи з влаштування покрівлі євроарени планують завершити в жовтні 2011 року.