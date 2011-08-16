Платіні відвідає Україну 26-27 вересня

Львів. 16 серпня. УНІАН. Президент Європейського футбольного Союзу Мішель Платіні наприкінці вересні відвідає приймаючі країни майбутнього чемпіонату Європи 2012 року. Про це заявив директор місцевого організаційного комітету «Євро-2012 Україна» Маркіян Лубківський під час прес-конференції в Києві.

Про це повідомили УНІАН у Інформаційному центрі «Україна-2012».

За його словами, візит до України шеф європейського футболу здійснить 26-27 вересня. Під час інспекційної поїздки Мішель Платіні відвідає українські приймаючі міста та огляне головні об’єкти інфраструктури.

Крім того, передбачається зустріч президента УЄФА з відповідальними за підготовку до континентальної першості представниками українського уряду та місцевих органів влади.

Відомо також, що цього року Мішель Платіні відвідає Україну ще раз – 2 грудня під час урочистої церемонії жеребкування фінальної частини Євро-2012, яка відбудеться в київському Палаці «Україна».