За сім місяців приріст ВВП склав 5%, – Азаров

Львів. 16 серпня. УНІАН. За даними Державного комітету статистики за сім місяців цього року приріст ВВП склав 5%. Про це прем‘єр-міністр України Микола Азаров повідомив під час відкриття загальнодержавної виставкової акції «Барвиста Україна», присвяченої 20-ій річниці незалежності України, яка відбулася у Національному комплексі «Експоцентр України».

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Ось тільки зараз оприлюднені дані Державного комітету статистики за сім місяців. Ми непогано йдемо. Я б навіть сказав: добре йдемо. У ВВП країни за сім місяців, а це інтегральний показник нашої з вами роботи, зафіксований приріст 5%», - наголосив Микола Азаров. При цьому він підкреслив, що у липні приріст ВВП становив майже 8%.

Водночас глава уряду висловив задоволення тим, що у цьому році зафіксований приріст виробництва у таких галузях, як будівництво та сільське господарство, які у минулому році «серйозно відставали».

Прем’єр-міністр нагадав, що у цьому році Україна матиме гарний врожай. У зв’язку з чим Микола Азаров поставив завдання вберегти зібраний врожай. «Ми не просто зберемо гарний врожай, але ми його увесь збережемо. Практично не буде втрат – таке завдання поставлено перед усіма керівниками сільськогосподарських підприємств», - наголосив Микола Азаров.