Азарова запросили на економічний форум в Трускавці

Львів. 16 серпня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час зустрічі із прем’єр-міністром України Миколою Азаровим запросив його відвідати XI Міжнародний економічний форум. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Окрім цього, голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк проінформував прем’єр-міністра про проведення організаційної роботи з підготовки до проведення форуму.

Голова Львівської облдержадміністрації запросив прем’єр-міністра України взяти участь в ХІ Міжнародному економічному форумі.

Як повідомляв УНІАН, XI Міжнародний економічний форум відбудеться 14-15 жовтня у Трускавці.