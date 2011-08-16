Як ремонтують дороги у Львові перевірить Укравтодор

Львів. 16 серпня. УНІАН. Прем’єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв дати доручення голові Державної служби автомобільних доріг Володимиру Демішкану проінспектувати якість та виконання ремонту доріг Львова. Про це прем’єр заявив під час робочої зустрічі із головою Львівської ОДА Михайлом Цимбалюком 16 серпня в Києві.

На зустрічі Михайло Цимбалюк проінформував прем’єр-міністра України про хід реконструкції та будівництва автомобільних доріг державного значення у рамках підготовки до проведення Чемпіонату Європи із футболу 2012 року.

Микола Азаров також доручив міністру фінансів Федору Ярошенку контролювати використання бюджетних коштів, передбачених на реконструкцію доріг у місті Львові.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк домовився з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим про виділення 250 млн. грн. додаткових коштів на ремонт доріг у Львові.