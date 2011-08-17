Львівські легкоатлети здобули п’ять нагород на Кубку України

Львів. 17 серпня. УНІАН. У Вінниці пройшов Кубок України серед легкоатлетів, на якому спортсмени Львівщини здобули 5 нагород. Про це повідомила заступник управління з питань фізичної культури і спорту Оксана Вацеба.

Зокрема, Ірина Васьків зі Львова виборола три золоті нагороди Кубку України. На престижних спринтерських дистанціях 100 та 200 метрів Ірині вдалося показати результати 11,67 сек. та 23,85 сек. відповідно. Ці результати відповідають нормативу майстра спорту України, який львівська спринтерка виконала вперше

А в естафетному бігові 4х100 метрів Ірина разом із дівчатами по команді Оленою Александрович, Іриною Савкою та Іриною Корнєвою вибороли ще один золотий комплект медалей для Львівської області.

Ще один легкоатлет Львівщини Віктор Шаповал у стрибках у висоту лише за спробами поступився переможцю змагань Олександру Нартову з Харкова (який водночас є студентом Львівського державного університету фізичної культури) і посів друге місце.

Також талановитий молодий багатоборець Василь Іваницький зі Стрия в особистій першості у стрибках у довжину виборов бронзову нагороду, продемонструвавши результат 7 метрів 52 сантиметри.