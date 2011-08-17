На Львівщині сьогодні до 27 градусів тепла

Львів. 17 серпня. УНІАН. У Львівській області, за інформацією синоптиків, сьогодні місцями грози, град.

В області мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями короткочасні дощі, грози, слабкий град. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 11 – 16º тепла, вдень 21 – 26º тепла.

У Львові сьогодні погода буде ясною протягом усього дня, але може ввечері змінитися на хмарну. Без опадів. Температура повітря вночі 13 – 16º тепла, вдень 21 – 22º тепла.