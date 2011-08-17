«Олімпійська надія-2022» буде наскрізним питанням Економічного форуму, – Цимбалюк

Львів. 17 серпня. УНІАН. Національний проект "Олімпійська надія-2022" буде наскрізним питанням ХІ Міжнародного економічного форуму. Про це заявив 17 серпня голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час прес-конференції у Києві.

"Протягом Форуму потенційні інвестори та зацікавлені компанії зможуть отримати інформацію щодо векторів розвитку України та Львівської області зокрема у найближчі роки, враховуючи, як підготовку до Олімпіади-2022, так і реалізацію інших національних проектів та пріоритетів", - наголосив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

За словами губернатора, саме успішне проведення Євро-2012 є головною репетицією для проведення "Олімпійської надії-2022".

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Микола Азаров пообіцяв відвідати XI Міжнародний економічний форум, який відбудеться у Трускавці 14-15 жовтня.