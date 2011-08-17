На Львівщині збудують два олімпійські селища

Львів. 17 серпня. УНІАН. У Львівській області за участі інвесторів збудують два олімпійських селища. Про це заявив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк під час прес-конференції у Києві 17 серпня.

"Ці пропозиції стосуються будівництва двох олімпійських селищ у гірській місцевості – це Сколівський район, а також будівництво у Пустомитівському районі, поблизу Львова", - відзначив Михайло Цимбалюк.

За його словами, пропозиції надходять як від місцевих, так і від комерційних структур.

Окрім цього за словами М.Цимбалюка, заплановано, що інфраструктура зимової Олімпіади-2022 буде повністю збудована за рахунок коштів інвесторів. «Держава фінансуватиме будівництво спортивних об’єктів Олімпіади, щодо прилеглої інфраструктури, то вона повністю буде зведена за рахунок інвесторів", - відзначив голова Львівської ОДА.