У Львові готуються до акції «Ровесник Незалежності»

Львів. 17 серпня. УНІАН. Сьогодні у Львові відбулася репетиція акції проекту «Ровесник Незалежності», приурочена 20-ій річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, 50 юнаків та дівчат Львівської області, які народилися 24 серпня 1991 року, пронесли центральною частиною стяг України розміром 8х12 метрів. Ровесники України з гордістю долучилися до цієї акції, і з нетерпінням очікують святкових урочистостей.

Нагадаємо, акція проекту «Ровесник Незалежності», приурочена 20-ій річниці Незалежності України, організована головним управлінням з питань внутрішньої політики, національностей та релігій Львівської ОДА, відбудеться у Львові 23 серпня на День Прапора.